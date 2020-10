Teramo, stop alla musica fuori dai locali. Il sindaco vara una specifica ordinanza

TERAMO, 22 ottobre – Stop alla musica fuori dai locali. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Gianguido D’Alberto e operativa da oggi, che mira ad evitare assembramenti fuori dai locali. Nell’ultimo fine settimana, infatti, l’amministrazione ha verificato come i piccoli intrattenimenti musicale esterni a bar e altre attività di somministrazione rischiassero di favorire l’aggregazione di troppe persone e così, prima di adottare misure più forti come la chiusura di strade o piazze della movida ha deciso di emanare l’ordinanza che vieta ogni forma di intrattenimento musicale e diffusione sonora all’esterno.

Questo con l’obiettivo di evitare misure ancore più drastiche come la chiursa di strade o piazze della movida. “Ieri abbiamo avuto una riunione in Prefettura nella quale abbiamo affrontato tutte le questioni relative all’applicazione delle norme previste dal nuovo Dpcm – ha spiegato il primo cittadino – che prevede anche la possibilità laddove ve ne fosse l’esigenza della chiusura di strade o piazze. Al momento non abbiamo intenzione di questo tipo di provvedimento, ma bisogna far valere e rispettare le misure che già abbiamo”.

Da qui la decisione di emanare l’ordinanza che stoppa ogni piccolo intrattenimento musicale, attività di pubblico spettacolo e diffusione musicale all’esterno di bar e locali. “E’ chiaro che questo fine settimana ci darà la misura dell’efficacia delle azioni che che stiamo adottando. Siamo ovviamente pronti ad atti più restrittivi se necessario, che restano comunque l’estrema ratio. Il nostro obiettivo, di concerto con le altre istituzioni, è lavorare per evitare il lock down generale, che nessuno vuole. Ma deve essere chiaro che questo dipende da ciascuno di noi, dalla capacità della comunità di adeguarsi alle norme”.

L’ordinanza è stata condivisa con gli assessore al commercio Antonio Filipponi e l’assessore alla polizia municipale Maurizio Verna. “Questa ordinanza si è resa necessaria perché proprio questo ultime fine settimana diverse attività hanno fatto intrattenimento musicale all’aperto – ha detto Filipponi – e in alcuni casi vere e proprie attività di pubblico spettacolo non autorizzate, che hanno creato dei problemi. Questo tipo di intrattenimento raduna persone fuori dai locali e creano assembramenti che in questo momento non ci possiamo permettere. Si tratta di una misura volta a tutelare le attivitò di somministrazione che rispettano le regole e devo dire che la maggioranza degli esercenti è molto attenta.”