Teramo, ubriachi nella notte in Piazza Garibaldi: sanzionate 5 persone. Una denuncia per resistenza

TERAMO, 6 aprile – Cinque persone sono state sanzionate per violazione del coprifuoco anti-Covid, dopo essere state sorprese, all’una della scorsa notte, in stato di ubriachezza nella zona dei giardini di Piazza Garibaldi a Teramo. Una di loro è stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.Le cinque persone, di origine rumena, sono state individuate dalla polizia, che a fatica è riuscita a portarle in questura. I cinque ubriachi hanno subito rifiutato ogni forma di identificazione e uno di loro ha ripetutamente tentato di spintonare i poliziotti, richiedendo così una vigilanza particolarmente attenta per evitare la fuga. “Vi distruggo tutti, lasciatemi stare, io non devo essere controllato da nessuno, vergognatevi”, sono alcune delle affermazioni dell’uomo che, nel frattempo, ha tentato di coinvolgere nella reazione violenta anche gli altri quattro cittadini romeni.

Così, per alcune ore, i cinque sono stati tenuti sotto controllo e per il più irrequieto, che proseguiva nelle invettive gridando “tanto ci vedremo in giro e vi ammazzerò”, si è reso necessario anche l’intervento del 118, al fine di calmarlo e ridurre il tasso alcoolico elevatissimo nel sangue. Di conseguenza P.M., 32enne dimorante in Teramo, a conclusione dei controlli, dopo essere stato riportato alla calma, è stato denunciato per resistenza, minaccia grave, rifiuto di fornire le proprie generalità. Inoltre gli sono state contestate le sanzioni amministrative per ubriachezza molestia e per violazione delle disposizioni anticovid. Altrettante sanzioni amministrative sono state elevate nei confronti degli altri 4 cittadini romeni, tutti tra i 24 ed i 40 anni.