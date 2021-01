Terrorismo, arrestato in Turchia foreign fighter italiano dopo indagine della Digos di Pescara

PESCARA, 20 gennaio – Un foreign fighter italiano, che ha combattuto con alcuni gruppi terroristici affiliati ad Al Qaeda in Siria e in Iraq, è stato arrestato dalla polizia, in Turchia, al termine di un’indagine avviata nel 2015 dalla Digos di Pescara e dall’Antiterrorismo.

Destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2017, il giovane è stato trasferito ad Hatay, dove è stato preso in consegna dalle autorità di polizia italiane.

In mattinata è prevista una conferenza stampa della Digos pescarese che fornirà ulteriori dettagli sulla vicenda.

+++notizia in aggiornamento+++