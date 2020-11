Titoli azionari legati alla cannabis: scopriamo Canopy Growth

PESCARA, 21 novembre – Il mercato della cannabis è sicuramente un’attrattiva per molti investitori, soprattutto quando si investe in società che operano nel settore da anni, producendo prodotti che possono essere consumati legalmente, trovando il consenso ed il favore di intere popolazioni.

Negli ultimi tempi, tra i titoli più promettenti, sono apparse le azioni di Canopy Growth. Il balzo in avanti è probabilmente dovuto alla vittoria di Biden alle elezioni americane; democratico aperto alla depenalizzazione della marijuana negli USA.

Dunque, è più che lecito voler scoprire i vantaggi legati ad un gruppo che opera in un mercato in primo piano, caratterizzato da una domanda non indifferente.

Azioni Canopy Growth: il rally post-elezioni

Già con le prime indiscrezioni rese pubbliche circa i consensi verso Biden, negli USA il settore della marijuana sembrerebbe esser stato messo sotto i riflettori per un elevato numero di investitori.

Il motivo, come già accennato, è legato ad un’eventuale della depenalizzazione della marijuana: un fattore chiave per uno slancio in avanti verso società che occupano il settore.

Infatti, è emersa la società Canopy Growth: ha riportato una variazione positiva del +10%, continuata poi durante il giorno delle elezioni in questione. Infatti, il titolo ha raggiunto una quotazione pari a 32,06 dollari per azione.

Gli analisti sono perlopiù concordi nel ritenere che le azioni della CGC abbiano ottime possibilità di toccare, entro il 2021, una quotazione di $67 per share: un massimo storico raggiunto già nel 2018.

Azioni Canopy Growth: vantaggi del titolo

Investire in azioni Canopy Growth significa inserire nel proprio wallet una delle compagnie più innovative e note del settore della cannabis. Difatti, la società ha subito una crescita esponenziale sui mercati internazionali, occupandosi principalmente di produrre e commercializzare prodotti a base di cannabis a scopo medico.

La Canopy Growth Corporation è presente in tutti e cinque i continenti, rivelandosi una multinazionale che, nonostante occupi un segmento del mercato soggetto a critiche e tabù, è degna di gran popolarità.

Tra i vantaggi delle azioni Canopy Growth si segnala anche l’attenzione posta verso lo studio e la ricerca: un team di medici esperti sta lavorando per presentare, al più presto, nuove terapie a base di cannabis, per trattare specifiche patologie. Da ciò, si può facilmente dedurre che lo scopo del gruppo è quello di imporsi come un leader del settore, incrementando le proprie entrate e rivelandosi un titolo azionario più che allettante.

Sembra che la società in questione abbia anche tutte le carte in regola per fronteggiare i competitors, ma soprattutto per ampliare la propria offerta, con il solo scopo di soddisfare la crescente domanda di mercato.

Con una capitalizzazione di mercato pari a 11,94 miliardi di dollari, la Canopy Growth Corporation occupa un’importante posizione a Wall Street, offrendo un concreto aiuto all’intero mercato della marijuana per avanzare e svilupparsi.

Azioni Canopy Growth: previsioni di mercato

Lo scopo principale della Canopy Growth è rafforzare le reti di distribuzioni, così da garantirsi una maggiore efficienza nell’esportazione dei propri prodotti. Una volta conferita maggiore stabilità all’assetto interno, la società ha buone prospettive di crescita.

Durante quest’anno, le azioni Canopy Growth hanno riportato una crescita del 21,55%, rivelandosi addirittura al di sopra delle aspettative degli analisti.

Sulla scia di quanto detto, è evidente che le previsioni sul titolo azionario più promettente del momento sono più che positive: i guadagni, già avviati per il titolo, potrebbero essere una semplice avvisaglia di un trend rialzista da non lasciarsi scappare.

Nonostante questo, è necessario precisare che i mercati finanziari non sono mai stabili. Per tale ragione, è consigliabile operare con prudenza, studiando al meglio la situazione delle azioni Canopy Growth al momento dell’investimento.