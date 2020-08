Tocco da Casauria, incidente con il parapendio: ferito recuperato con l’elicottero

TOCCO DA CASAURIA, 20 agosto – Un 68enne di Pomezia è rimasto ferito in seguito ad un incidente col parapendio avvenuto nel tardo pomeriggio nel territorio comunale di Tocco da Casauria. L’uomo, forse per una raffica di vento o per una manovra errata, è finito contro una parete del monte Rotondo ed è rimasto in bilico. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti due elicotteri, uno del 118 e uno dei Vigili del Fuoco. Dopo circa un’ora i soccorritori sono riusciti a recuperarlo. Trasportato in ospedale con il mezzo aereo, ha riportato vari traumi, tra cui un trauma toracico chiuso.