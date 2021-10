Tollo, perde il controllo dell’automobile e finisce contro un albero: morto 25enne

PESCARA, 7 ottobre – Un ragazzo di 25 anni è morto nel pomeriggio all’ospedale di Pescara, dove era ricoverato dalla notte per le gravissime lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto a Tollo, in via San Lucia. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda, quando, all’ingresso di una curva, ha perso il controllo dell’utilitaria che prima ha abbattuto una colonnina del gas e poi si è schiantata contro un albero. Il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Soccorso dal 118 è stato trasportato a Pescara ed è stato ricoverato in Rianimazione, fino al decesso.

Rilievi e accertamenti a cura dei Carabinieri.