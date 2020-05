Tonno ricongelato, sanzionato un sushi bar del Pescarese

PESCARA, 6 maggio – Con l’avvio della fase due i carabinieri del Nas di Pescara hanno avviato tutta una serie di ispezioni nelle imprese alimentari del food delivery ed asporto del Pescarese. Nel corso dei controlli effettuati, circa una ventina, i militari hanno riscontrato come in generale gli operatori del settore abbiano riavviato le attività nel pieno rispetto delle recenti disposizioni e delle normative igienico sanitarie, riscontrando irregolarità solo in un sushi bar ristorante del Pescarese.

Nel corso dell’ispezione all’interno del locale, infatti, i Nas hanno rinvenuto e sequestrato una ventina di chili diversi di tonno impiegato per le preparazione di alimenti crudi, che era stato acquistato allo stato di “decongelato” e successivamente ricongelato, nonostante l’avvertenza contraria impressa in etichetta dal produttore. Dopo il sequestro l’intero quantitativo è stato messo a disposizione del servizio veterinario della Asl di Pescara, chiamata a valutare le procedure adottate e nei confronti dell’esercente sono scattate le sanzioni amministrative per inadeguatezze igienico sanitarie e procedurali in tema di Haccp.