Torino di Sangro, malore mentre nuota: muore uomo di 68 anni

TORINO DI SANGRO, 10 agosto – Un 68enne della provincia di Brescia è morto in tarda mattinata in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre era in mare, nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Torino di Sangro.

Lanciato l’allarme dai presenti, sul posto è subito intervenuto il 118, anche con l’elicottero decollato da Pescara. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il 68enne, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, la Capitaneria di porto.