Torna a vivere a Notaresco e semina il panico tra familiari e cittadini: arrestato

NOTARESCO, 29 marzo – E’ finito in carcere G.M., un uomo di 62 anni che il 18 marzo scorso, anche se di fatto senza fissa dimora, fece ritorno dopo molto tempo a Notaresco. L’uomo, fin dall’inizio, tenne condotte vessatorie nei confronti del fratello, invalido civile, al fine di ottenere ospitalità. Le continue minacce e gli atti intimidatori, consistiti nel seguirlo, insultarlo ed attenderlo fuori la propria abitazione, costrinsero il fratello a cercare rifugio presso casa di alcuni suoi amici.

A questo punto G.M., approfittando dell’appartamento libero, inizialmente si introdusse all’interno, asportando furtivamente vestiti e materiale agricolo, e successivamente se ne impossessò occupandolo stabilmente. Analogo atteggiamento prevaricatore fu assunto dall’uomo nei confronti di alcuni titolari di esercizi pubblici del centro storico del paese, dai quali iniziò a pretendere cibo e bevande, guardandosi bene dal pagarle e arrivando a minacciare i commercianti, anche brandendo un spranga di ferro, tra l’altro risultata rubata in un precedente furto scoperto dai carabinieri. L’uomo, in alcune occasioni, si avventò anche sui clienti dei commercianti minacciati. Tutti eventi che provocarono un diffuso senso di timore e apprensione tra gli abitanti del paese.

Immediatamente sono state avviate le indagini dai carabinieri di Notaresco, che nel giro di pochi giorni sono riusciti a raccogliere chiari e gravi elementi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, al punto che è stata avanzata richiesta di misura cautelare in carcere quale unica misura idonea a soddisfare una efficace tutela della collettività per i reati di atti persecutori, furto in abitazione, violazione di domicilio, molestie e porto abusivo di armi. Richiesta accolta dall’autorità giudiziaria, sulla base degli inconfutabili elementi di prova raccolti. Di conseguenza questa mattina i carabinieri di Notaresco hanno rintracciato G.M. all’interno di un esercizio commerciale del centro storico mentre consumava un caffè e lo hanno fermato, accompagnandolo in caserma, dove gli hanno notificato l’ordine di custodia cautelare in carcere. Nella circostanza è stato trovato in possesso di una bicicletta rubata nei giorni scorsi a Silvi Marina ed anche i carabinieri di Roseto degli Abruzzi lo hanno identificato quale responsabile di un altro furto perpetrato pochi giorni fa nel magazzino di un ristorante del posto.