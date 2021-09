Torre de’ Passeri, incendio in un appartamento del centro: muore 52enne

TORRE DE’ PASSERI, 22 settembre – Un 52enne di Torre de’ Passeri è morto nel tardo pomeriggio per un’intossicazione da monossido di carbonio, a causa di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione nel centro del paese. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo, ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Sulle cause all’origine del rogo sono in corso accertamenti da parte dei militari.

Della vicenda si è interessato anche il sindaco Giovanni Mancini, il quale, nell’esprimere cordoglio, sottolinea che la comunità è “fortemente scossa” per l’accaduto.