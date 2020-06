Torrevecchia Teatina, malore durante i lavori: operaio muore sull’impalcatura

CHIETI, 1 giugno – Un uomo di 51 anni residente a Miglianico è morto questa mattina, colto da malore, mentre stava lavorando su un’impalcatura, per il rifacimento del tetto di un’abitazione, in un cantiere edile a Torrevecchia Teatina. Scattato l’allarme è arrivata un’ambulanza del 118 di Chieti, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Per recuperare il corpo sull’impalcatura sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autoscala. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito.