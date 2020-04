Torricella Sicura, anziano raggirato e derubato in casa: arrestati tre abruzzesi

TORRICELLA SICURA, 20 aprile – Arrestati tre abruzzesi, un uomo e due donne, per un furto in casa, ai danni di un 80 enne, avvenuto il 21 febbraio scorso a Torricella Sicura.

Gli arresti sono scattati al termine di una complessa ed approfondita attività d’indagine, svolta in sinergia dai carabinieri di Teramo e da quelli di Torricella Sicura, che oggi hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa

dal Gip del Tribunale di Teramo. In manette, con l’accusa di furto aggravato in concorso, un uomo di 27 anni e due donne di 54 e 24 anni, residenti a Vasto e Cappelle sul Tavo, tutti con numerosi precedenti alle spalle.

Il 21 febbraio scorso una donna, presentatasi presso l’abitazione dell’anziano come medico della Asl, riuscì a convincere il padrone di casa a farla entrare nell’appartamento, con la scusa di dover procedere ad una visita medica domiciliare finalizzata alla concessione di una pensione di invalidità da parte dell’Inps. In questo modo la donna distrasse la vittima, consentendo ai complici di introdursi

furtivamente nell’appartamento e di impossessarsi di una carta postamat e del relativo codice pin. Nel frattempo la finta dottoressa, durante la falsa visita, sfilò dagli abiti dell’anziano 200 euro.

Solo il giorno successivo la vittima si accorse del furto e si rivolse con ai carabinieri di Torricella Sicura, che avviarono immediatamente le indagini, riuscendo – grazie all’aiuto di testimoni e all’analisi delle telecamere di sorveglianza – a ricostruire i movimenti dei sospettati, a ricostruire l’esatta dinamica del furto e ad identificare i responsabili.