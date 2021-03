Tortoreto, si libera del braccialetto elettronico ed evade: ricercato 29enne

TORTORETO, 10 marzo – Un 29enne di origini albanesi, domicilato a Tortoreto, che era stato arrestato nel febbraio 2020 dai carabinieri per rissa e tentato omicidio e, nel mese di ottobre dello scorso anno era stato ammesso a beneficare del regime degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

9L’uomo, nella giornata di ieri, dopo alcuni tentativi, è risuscito a manomettere e tagliare il braccialetto elettronico dandosi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Tortoreto e del N.O.R. della Compagnia di Alba Adriatica, allertati su segnalazione della Centrale Operativa di Teramo che aveva ricevuto il segnale di allarme che qualcosa nel dispositivo elettronico non andava.

Una volta all’interno dell’appartamento dell’albanese i militari hanno rinvenuto il braccialetto elettronico tagliato ed adagiato sul comodino della camera da letto, mentre del detenuto non vi erano tracce. Lo stesso, tuttora in fuga, attivamente ricercato sul territorio nazionale, è stato comunque deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per evasione.