Tossicia, perde il controllo del trattore: muore 65enne

TOSSICIA, 31 marzo – Stava lavorando in campagna con il trattore quando per cause ancora in corso d’accertamento ha perso il controllo del mezzo restando schiacciato.

A perdere la vita, questo pomeriggio, è stato A.L., 65 anni, di Tossicia. L’incidente si è verificato intorno alle 15.30 in contrada Camerale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del Fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ morto per le gravi conseguenze del trauma toracico riportato. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione.