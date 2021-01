Tradingcenter.it: tutte le news per investire in azioni nel 2021

PESCARA, 25 gennaio – Il 2021 si è aperto con forti aspettative positive da parte della maggior parte degli analisti, con previsioni di crescita per i mercati finanziari. L’indice VIX, il quale misura la volatilità delle Borse americane, si sta mantenendo piuttosto stabile dopo il picco di marzo 2020, con lo S&P 500 aumentato del 13% nell’ultimo anno, mentre l’FTSE Mib della Borsa di Milano prosegue il suo andamento in salita da aprile.

Ovviamente la situazione rimane ancora piuttosto incerta, con alcuni eventi che potranno influenzare le prestazioni dei mercati nel breve e lungo periodo. L’aspetto principale è il programma di vaccinazioni, con grande attenzione sul rispetto degli obiettivi prefissati dai governi e sull’effetto di contenimento del virus. Allo stesso modo sarà indispensabile valutare le ricadute dell’aumento della spesa pubblica, i dati sull’inflazione e sulla disoccupazione.

Per investire in Borsa è essenziale mantenersi sempre aggiornati sulle ultime novità, seguendo da vicino le notizie più importanti per capire come orientarsi in merito alle operazioni di trading e alla gestione del portafoglio, per migliorare la formazione e acquisire nuove competenze in ambito finanziario. Ad esempio, chi desidera investire in azioni con TradingCenter può usufruire di un supporto a 360 gradi, grazie a una proposta unica di guide, articoli e analisi, con tantissime risorse gratuite realizzate appositamente per chi fa trading online in modo indipendente.

Il rallentamento della crescita dei titoli tecnologici

Una delle tendenze da monitorare nel 2021 è senza dubbio l’andamento dei titoli tecnologici, infatti dopo il risultato record del 2020 il movimento al rialzo ha subito un deciso rallentamento. Naturalmente le azioni delle aziende hi-tech rimangono asset importanti per i trader, soprattutto per quanto riguarda imprese solide come Amazon, Apple e Microsoft. Ad ogni modo il 2021 sarà un anno più competitivo, senza contare i possibili interventi dei governi per garantire maggiore privacy agli utenti e contrastare le posizioni dominanti.

La crescita dei servizi online, oltre alle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, ha spinto molte aziende tradizionali a investire nella trasformazione digitale, perciò in vari ambiti la concorrenza sarà sempre più elevata e potrebbe causare dei cambiamenti di scenario. I monopoli visti l’anno passato, ad esempio come quello di Netflix nello streaming video, potrebbero non essere più così scontati, al pari del dominio assoluto di Amazon nel commercio elettronico, quindi è necessario prestare attenzione alle new entry in questo settore.

L’influenza dei piccoli trader indipendenti nel mercato azionario

Nel 2020 abbiamo assistito a un fenomeno nuovo per la Borsa, l’aumento dell’influenza dei piccoli trader autonomi negli andamenti dei mercati finanziari. I volumi degli investitori privati sono cresciuti in modo considerevole l’anno passato, tanto da preoccupare alcuni addetti ai lavori, in quanto non sempre le operazioni dei trader indipendenti con poca esperienza sono facili da interpretare.

Un esempio su tutti è il risultato record di Tesla, con un incremento del valore delle azioni di oltre il 670% nell’ultimo anno, accreditato da molti esperti anche alla forza del brand e al fascino esercitato da Elon Musk nella community dei piccoli investitori. I rendimenti minimi dei titoli di Stato continuano a spostare i capitali verso il mercato azionario, con un impatto spesso complesso da analizzare e alcuni titoli che subiscono un rialzo sorprendente.

La ripartenza economica globale e i vaccini per il covid

Ovviamente il grande protagonista del mercato finanziario 2021 sarà la campagna di vaccinazione, con la speranza di ottenere risultati concreti già entro l’estate, soprattutto sul fronte del contenimento dei nuovi contagi e la riduzione della velocità di circolazione del virus. In un contesto del genere potrebbero essere favoriti i titoli delle aziende penalizzate nel 2020, tra cui specialmente quelle legate al turismo, all’energia e al food.

Senz’altro saranno cruciali le politiche monetarie della banche centrali, in particolare per quanto riguarda le azioni di stimoli fiscali della FED e della BCE, con il mantenimento dei tassi zero o negativi anche nel 2021 e grandi immissioni di liquidità per il supporto dei consumi e delle imprese. Il rilancio dell’economia globaleporterà un netto cambiamento di scenario, perciò sarà fondamentale seguire da vicino gli sviluppi dovuti alla somministrazione di massa dei vaccini.