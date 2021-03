Traffico di stupefacenti in Lombardia, un arresto anche a Pescara

PESCARA, 16 marzo – Un cinquantenne di Milano, trasferitosi da poco a Pescara, è stato arrestato dalla Polizia nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale del capoluogo lombardo.

R.D. è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile di Pescara in un appartamento in zona “Rancitelli”, e condotto in carcere: i reati contestati sono associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione ai fini di spaccio.

Dodici in totale le misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato.