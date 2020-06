Tragedia a Città Sant’Angelo, muore bimba di 3 mesi e mezzo: disposta autopsia

CITTA’ SANT’ANGELO, 1 giugno – Tragedia a Città Sant’Angelo, dove è morta una bimba di tre mesi e mezzo, probabilmente a causa di un rigurgito metre era nel lettino. Sono stati i genitori, vedendo che la figlioletta aveva difficoltà respiratorie dopo aver mangiato, a lanciare l’allarme. Sul posto è subito intervenuto il 118. Ogni tentativo di rianimare la piccola è stato vano. Stando ad una primissima ricostruzione dei carabinieri, all’origine del decesso ci sarebbe un rigurgito che avrebbe provocato il soffocamento della bimba. Il corpicino non presenta segni di violenza. Nell’abitazione, in via Fonte Moro, è intervenuto anche il medico legale. Gli accertamenti sono in corso. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.

Informato della vicenda anche il sindaco, Matteo Perazzetti, che esprime “profondo cordoglio per la scomparsa di questo piccolo angelo che ci lascia sgomenti. La comunità si stringe attorno ai familiari della bimba – aggiunge il primo cittadino – che sosterremo in ogni modo”.