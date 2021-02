Tragedia a Pescara, bambino di tre mesi trovato morto nella culla

PESCARA, 20 febbraio – Tragedia nella notte a Pescara, dove un neonato è morto nel sonno. La vicenda è avvenuta in un’abitazione di via Tronto. I genitori, ieri sera, avevano regolarmente messo a letto il piccolo, che non aveva ancora compiuto tre mesi. Poi, attorno alle 2 di notte, quando si sono resi conto che non si svegliava per la poppata, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il bimbo non c’è stato niente da fare. All’origine del decesso ci sarebbe la cosiddetta sindrome della morte in culla.

Intervenuta, per tutti gli accertamenti del caso, anche la squadra Volante della Questura. Gli elementi raccolti dagli inquirenti confermano che si tratta di una tragica fatalità. Non è escluso comunque che il magistrato di turno disponga l’autopsia.