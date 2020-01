Tragedia a Pescara, carabiniere si toglie la vita nella sede del Noe

PESCARA, 11 gennaio – Un carabiniere si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. È successo a Pescara, nella sede del Nucleo operativo ecologico. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi.

Quando è arrivato il 118 per l’uomo, 45enne, non c’era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni il militare si sarebbe chiuso in bagno prima di compiere il gesto estremo. Non si conoscono al momento i motivi del gesto.