Tragedia a Rocca di Botte, travolta dalla porta di calcio: muore bimba di 5 anni

ROCCA DI BOTTE, 19 ottobre – Tragedia nel pomeriggio a Rocca di Botte. Una bambina di cinque anni è morta per le grave lesioni riportate dopo che le è caduta addosso una porta di calcio di un piccolo campo sportivo. Inutile l’intervento del 118, arrivato anche con l’elicottero: per la bimba non c’è stato nulla da fare. Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono ora al lavoro i Carabinieri. La bambina era con i genitori. Si tratta di una famiglia di Acilia che stava trascorrendo alcuni giorni in Abruzzo.