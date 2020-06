Tragedia a Roseto: donna muore mentre fa il bagno in mare

ROSETO, 24 giugno – Era da poco entrata in acqua per fare il bagno quando per cause ancora in corso d’accertamento è annegata nello specchio d’acqua vicino alla riserva del Borsacchio, in un tratto di spiaggia libera e senza servizio di salvataggio. A perdere la vita una 66enne originaria di Roma, che questa mattina era andata al mare con alcuni amici.

L’allarme è scattato intorno alle 10.40. La donna, che stava passeggiando con gli amici sulla spiaggia, è entrata in acqua per fare il bagno e non è più riemersa. Non vedendola gli amici hanno allertato i bagnini dello stabilimento che si trova a fianco quel tratto di spiaggia libera e si sono buttati in acqua per aiutarla. Ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto insieme al 118 è intervenuta anche la Capitaneria di porto.