Tragedia a Scoppito, 47enne cade dal tetto e muore

L’AQUILA, 6 giugno – Un uomo di 47 anni è morto, questa mattina a Scoppito, dopo essere caduto dal tetto di casa.

Secondo le prime ricostruzione l’uomo era salito sul tetto per effettuare alcuni lavori di manutenzione, ma è caduto, trovando la morte per le gravi ferite riportate subito dopo il ricovero all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Il 47 enne è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Sul fatto stanno indagando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica.