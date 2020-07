Tragico incidente ad Avezzano, si scontra in moto con l’auto guidata da un amico: muore 27enne

AVEZZANO, 16 luglio – Un 27enne di Avezzano, Andrea Tabacco, è morto la vita in un incidente tra un’auto e una moto avvenuto nel pomeriggio in via Pertini, nel capoluogo marsicano.

La moto su cui viaggiava il 27enne, secondo le prime informazioni, si è scontrata con un’automobile guidata da un amico della vittima. L’automobilista, rimasto illeso, ha subito soccorso il ragazzo in attesa del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Rilievi e accertamenti a cura delle forze dell’ordine.