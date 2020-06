Tragico incidente sull’autostrada A24: muore uomo di 38 anni, ferita la moglie /FOTO

TERAMO, 23 giugno – Grave incidente stradale, nel pomeriggio, sull’autostrada A24, in direzione Roma, a circa un chilometro dall’ingresso del traforo del Gran Sasso. Un’Audi Q5, con a bordo una coppia, si è scontrata frontalmente con autoarticolato Volvo che percorreva la carreggiata in direzione Teramo. Il conducente dell’Audi, un 38enne, è morto, mentre la moglie è rimasta ferita. Morto anche un cane di piccola taglia che viaggiava con la coppia.

L’incidente si è verificato in un tratto autostradale a doppio senso di marcia a causa dei lavori in corso. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118. Difficili le operazioni di recupero del corpo del deceduto: sarà necessario l’utilizzo di un autogrù che è stata inviata sul luogo dal Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo e l’impiego di cesoie e divaricatore idraulici per liberarlo dalle lamiere contorte.

Sul posto è intervenuta la Polizia autostradale per effettuare i rilievi dell’incidente e regolare il traffico veicolare. La carreggiata in direzione Roma è tuttora chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di intervento e i rilievi dell’incidente.

Al momento il traffico è interrotto tra i caselli di Colledara ed Assergi e si sono formate file di veicoli fermi in attesa del ripristino della viabilità ordinaria.