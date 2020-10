Trasporto scolastico: bus in pessime condizioni, pesanti sanzioni della Polstrada

CHIETI, 23 ottobre – Controlli sul trasporto scolastico, da parte della Polizia stradale, in tutta la provincia di Chieti, per verificare la regolarità dei mezzi e il rispetto delle norme anticontagio.

Le maggiori criticità sono state riscontrate a Gissi, dove tre dei pullman controllati non erano in regola.

Uno scuolabus è stato trovato privo di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile ed è stato sottoposto a sequestro, il conducente è stato anche sanzionato con un verbale di oltre 800 euro; il mezzo era anche privo dei marteletti frangi-vetri, obbligatori per legge.

Un altro pullman è stato invece sanzionato per la totale inefficienza del veicolo: cinture di sicurezza non funzionanti e alcuni sedili completamente rotti e non ancorati. Da ulteriori accertamenti è emerso è emerso che il pullman era totalmente privo dell’autorizzazione regionale ad effettuare il trasporto scolastico. In più è risultato falsificato un tagliandino della revisione: la carta di circolazione è stata subito sequestrata e il titolare della ditta denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di falso.