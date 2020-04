Tre furti in una notte a Rocca di Mezzo: arrestati i responsabili dopo un anno e mezzo

L’AQUILA, 25 aprile – Avevano svaligiato tre abitazioni in località “I Cerri”, nel comune montano di Rocca di Mezzo, nella notte del 3 novembre 2018, facendo poi perdere le proprie tracce. Dopo circa un anno e mezzo di indagini i carabinieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito misure cautelari nei confronti di quattro persone, una in carcere, due ai domiciliari ed un obbligo di dimora, con l’accusa di furto aggravato e continuato.

Coinvolti tre marocchini ed un italiano che hanno agito con la complicità di una donna italiana indagata a piede libero. I malviventi, dopo il furto, sono fuggiti con la refurtiva, tra cui elettrodomestici, Tv, monili in oro e piccole somme di denaro, a bordo di un’autovettura rubata nel centro montano, che successivamente è stata abbandonata in un canale del Fucino nel comune marsicano di Ortucchio. Nel corso delle indagini i carabinieri di Rocca di Mezzo e di Avezzano avrebbero costruito un quadro accusatorio dettagliato e sostenuto da riscontri ritenuti inconfutabili. Le misure sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di L’Aquila su richiesta del Pm della Procura delle Repubblica dell’Aquila Roberta D’Avolio.