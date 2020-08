Trovate ossa umane sulla Maielletta, lì fu visto l’ultima volta il fotografo di Chieti scomparso

CHIETI, 17 agosto – Delle ossa, verosimilmente umane, sono state trovate da un escursionista nei pressi del bivacco Carlo Fusco, a oltre 2.400 metri di quota sulla Maielletta, in provincia di Chieti. Proprio in quella zona, nel 2015, fu visto per l’ultima volta il fotografo di Chieti Valerio D’Ettore, scomparso a 59 anni, e del quale, nonostante le ricerche condotte con personale a terra ed elicotteri, non si è mai trovata traccia.

Al caso stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Chieti e domani, condizioni meteorologiche permettendo, i resti saranno recuperati da unità specializzate che effettueranno la repertazione.

Le ricerche di D’Ettore furono sospese il 15 ottobre del 2015. Secondo alcune testimonianze raccolte all’epoca, D’Ettore, che viveva da solo a Chieti, nel bivacco aveva trascorso un paio di notti.

Il suo caso è stato archiviato come allontanamento volontario.