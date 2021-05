Vaccini, a Pescara tornano gli open day di AstraZeneca: dosi agli over 40 fino a martedì

PESCARA, 20 maggio – Tornano a Pescara gli “open day” AstraZeneca. Stavolta sono dedicati agli over 40 residenti su tutto il territorio provinciale. E’ già possibile prenotare sul sito del Comune del capoluogo adriatico (www.comune.pescara.it), alla sezione “Vaccinazione anti Covid-19”. Le somministrazioni, nell’hub vaccinale del Palafiere di via Tirino, saranno effettuate fino a martedì 25 maggio. Già si registra il tutto esaurito per i posti disponibili per domani e per lunedì.