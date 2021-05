Vaccini, in Abruzzo è boom di prenotazioni tra gli over 40: 34mila in poche ore

PESCARA, 17 maggio – E’ boom di prenotazioni per il vaccino contro il Covid-19, in Abruzzo, per la fascia di età 40-49 anni. Dalle 12.00, orario di apertura della piattaforma, alle 17.30, sono 33.689 le richieste presentate sul portale. Nel giro di cinque ore e mezza ha prenotato circa il 20% degli utenti interessati. Le somministrazioni dovrebbero prendere il via l’8 giugno, ma le singole Asl si organizzeranno autonomamente.

Intanto la campagna vaccinale procede. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 618.514 le dosi somministrate in Abruzzo, pari all’89,6% delle 690.110 complessivamente consegnate.