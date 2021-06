Vaccini, in Abruzzo prenotazioni aperte a tutta la popolazione: piattaforma già attiva

PESCARA, 3 giugno – L’Abruzzo apre alle prenotazioni per il vaccino contro il Covid-19 a tutta la popolazione non ancora raggiunta dalla campagna vaccinale. Sulla piattaforma di Poste possono registrarsi da subito tutti i cittadini che abbiano compiuto i 12 anni. Inizialmente per oggi era prevista l’apertura delle prenotazioni agli over 16, ma la Regione, su indicazione della struttura commissariale, ha deciso di consentire l’iscrizione a tutta la popolazione vaccinabile.

Il sistema è raggiungibile all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it: per prenotarsi servono codice fiscale e tessera sanitaria. La piattaforma è stata già presa d’assalto dagli utenti. I primi a prenotare hanno ricevuto l’appuntamento per la somministrazione già nei prossimi giorni.