Vaccini, Pescara apre a tutte le fasce di età: posti esauriti in pochi minuti

PESCARA, 1 giugno – Tutti esauriti, nel giro di pochi minuti, i posti disponibili a Pescara per le vaccinazioni contro il Covid-19 dedicate agli over 18 e cioè a tutte le fasce di età non ancora raggiunte dalla campagna vaccinale. La piattaforma del Comune ha aperto attorno alle 10 e in meno di mezz’ora i mille posti disponibili erano già stati prenotati. Le somministrazioni si svolgeranno da giovedì a lunedì. L’iniziativa è promossa da Asl e Comune di Pescara. Da giovedì 3 giugno tutti i cittadini maggiorenni potranno comunque prenotarsi sulla piattaforma di Poste.