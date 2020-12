Val Vibrata: lavori in nero sanzioni per sei aziende

TERAMO, 3 dicembre – Impiegavano persone completamente in nero, senza peraltro adottare le precauzioni richieste dalle prescrizioni anti Covid.

Sei società nell’area della Val Vibrata sono state sottoposte a controlli della Guardia di Finanza, nel corso dei quali è stata riscontrata la presenza di 18 persone che lavoravano completamente in nero, tra loro anche un percettore di Reddito di Cittadinanza, segnalato all’Inps per la conseguente decadenza dal contributo pubblico.

In 4 aziende, ricadenti nei comuni di Corropoli, Colonnella e Sant’Omero, è stato riscontrato anche il mancato adempimentodelle disposizioni volte al contenimento e al contrasto della diffusione del Covid 19 per l’assenza, all’interno delle strutture, di detergenti e apparecchi utili al controllo della temperatura corporea, idonei a consentire l’ingresso del personale in azienda. Inoltre, non erano stati organizzati gli spazi utili al mantenimento della distanza di sicurezza tra i lavoratori presenti.

Nei confronti delle aziende è stata disposta la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.

Per tutte e 6 le società è stata inoltrata apposita segnalazione all’Ispettorato Territoriale del

Lavoro di Teramo, per l’esecuzione del provvedimento di sospensione dell’attività e per la

contestazione della relativa violazione amministrativa (c.d. maxi-sanzione).