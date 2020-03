Vasto: botte ai genitori per avere soldi da spendere in droga, arrestato

VASTO, 31 marzo – Minacciava e picchiava i genitori, terrorizzandoli, perché loro si rifiutavano di consegnargli denaro per acquistare droga.

In carcere, su disposizione del gip del Tribunale di Vasto, è finito, F.A. 33 anni, arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

In casa aveva reso ai genitori la vita impossibile: lanci di oggetti, liti furibonde, danni all’auto a colpi di bastone: il magistrato esaminata la gravità della situazione ha optato per la custodia in carcere.

L’uomo ora è in attesa dell’interrogatorio di garanzia.