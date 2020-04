Vasto, festa di Pasquetta al campo sportivo: 8 sanzioni e una denuncia per evasione

VASTO, 14 aprile – Un gruppo di otto persone, tra le quali alcuni ultrà della Vastese, è stato sorpreso a festeggiare la pasquetta nel campo sportivo del quartiere San Paolo con tanto di barbecue e sostanze alcoliche.

Le otto persone, dopo aver praticato un foro nella recinzione, si sono introdotte nel campo sportivo. Nel bel mezzo della festa, alla vista dei poliziotti, i presenti hanno cercato di dileguarsi, ma sono stati tutti identificati, anche perché già noti alle forze dell’ordine per i precedenti di polizia. E’ emerso peraltro che alcuni erano già colpiti da Daspo perché componenti della frangia più estrema della tifoseria vastese.

Dagli ulteriori accertamenti svolti è inoltre emerso che tra i partecipanti c’era anche una persona attualmente sottoposta agli arresti domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti: l’uomo, che si era anche lasciato immortalare in alcuni scatti fotografici per ricordare l’evento, è stato denunciato per evasione e ha ricevuto la sanzione amministrativa. Anche per tutti gli altri è scattata la sanzione amministrativa da 400 euro.