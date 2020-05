Vasto, in arrivo le sim per la connessione internet per le famiglie in difficoltà. Serviranno per la didattica a distanza

VASTO, 7 maggio – Il Comune di Vasto, nei prossimi giorni, fornirà le prime sim per la connessione ad internet alle famiglie in difficoltà, con l’obiettivo di consentire ai ragazzi di poter studiare con la didattica a distanza. Ad annunciarlo è l’assessore alle politiche scolastiche del Comune di Vasto Anna Bosco che ringrazia il Lions club New Century di Vasto per aver collaborato all’iniziativa.

“Grazie al grandissimo impegno degli insegnanti che stanno facendo il massimo per garantire ai ragazzi il diritto allo studio, siamo ben consapevoli che per tante famiglie in difficoltà è complicato assicurare ai propri figli la possibilità di studiare a distanza – sottolinea l’assessore Bosco – per questo come amministrazione comunale abbiamo lanciato un appello a tutte le aziende e le realtà associative del territorio per supportare le scuole nel dotare le famiglie più bisognose di tutti gli strumenti informatici come pc, tablet e connessione internet”.

Un’iniziativa che nei prossimi giorni vedrà il Comune iniziare la distribuzione delle sim per la connessione internet alle famiglie in difficoltà. “Nei prossimi giorni grazie alla generosità del Lions Club New Century di Vasto, che per primo ha risposto alla nostra chiamata, e grazie all’ausilio delle direzioni scolastiche – conclude l’assessore – forniremo già le prime sim di connessione internet alle famiglie in difficoltà. Un ringraziamento particolare va all’attuale presidente Danilo Bolognese, al direttivo ed a tutti i soci del club. In base al monitoraggio effettuato dalle scuole il fabbisogno stimato è ancora alto, per cui stiamo continuando a chiedere la disponibilità di soggetti privati per donare pc o tablet, nuovi o da rigenerare”.