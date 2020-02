Vasto incendio a Palombaro, sgomberata casa di riposo

LANCIANO, 4 febbraio – E’ piena emergenza a Palombaro, comune della provincia di Chieti, a 536 metri di quota sulla Majella. Complice il forte vento, un incendio di vaste proporzioni sta interessando da questa mattina una rilevante porzione del territorio.

Il sindaco, Consuelo Di Martino, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per la casa di riposo del paese, dove sono ospitate 18 persone, e per un’abitazione. Entrambi gli edifici, infatti, sono minacciati dal fuoco. In mattinata, intorno alle 10, il forte vento – che ora sta contribuendo ad alimentare le fiamme – ha fatto cadere alcuni pali della luce e dal conseguente corto circuito sarebbe partito l’incendio. Per domare le fiamme sono al lavoro, ormai da ore, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Protezione civile. E’ stato chiesto anche l’intervento di un Canadair, in quanto la zona, particolarmente impervia, è circondata da boschi.