Vasto incendio a Rosciano, in azione i vigili del fuoco e l’elicottero

ROSCIANO, 28 giugno – Vigili del fuoco impegnati da oltre sei ore nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato in tarda mattinata nelle campagne di Rosciano. A bruciare, in un’area piuttosto estesa, sono sterpaglie e macchia mediterranea. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con nove mezzi di terra e un elicottero. Il rogo, riferiscono i vigili, non è distante dal centro abitato, ma al momento le fiamme non starebbero minacciando le abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.