Vasto: minacciava gli anziani genitori, allontanato da casa

VASTO, 6 marzo – Minacciava di morte i genitori, per ottenere il denaro che utilizzava per acquistare droga. O per giocare d’azzardo.

Un trentareenne di Vasto è stato raggiunto da una misura di allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento ai luoghi normalmente frequentati dai genitori e il mantenimento di una distanza di almeno 500 metri.

Padre e madre non sempre potevano far fronte alle richieste di denaro e non poche volte erano stati costretti a chiedere prestiti ai parenti.

Quando non otteneva il denaro, l’uomo sfogava la sua rabbia distruggendo gli arredi dell’abitazione.