Vasto, violenza sessuale su tre bambine: anziano ai domiciliari

VASTO, 17 marzo – Un anziano è finito agli arresti domiciliari, a Vasto, perché ritenuto responsabile di avere compiuto ripetuti atti di violenza sessuale nei confronti di tre bambine con un’età inferiore ai 10 anni.

Le indagini hanno preso avvio in seguito alla segnalazione di un’insegnante che aveva raccolto le confidenze di due delle tre bambine. Sulla base di quanto riferito l’uomo, in più occasioni, aveva condotto le minori in luoghi appartati o nella sua abitazione, dove le aveva anche costrette a guardare filmati pornografici.

“La successiva perquisizione domiciliare nella casa dell’anziano – spiega il vice questore aggiunto Fabio Capaldo, dirigente del commissariato di Vasto – ha permesso di raccogliere evidenti riscontri oggettivi. L’autore delle violenze ha ammesso le sue responsabilità con sconcertante leggerezza, minimizzandone l’impatto devastante che avrebbero avuto sulle piccoline ed ha offerto ai genitori dapprima cinquemila, poi diecimila euro, allo scopo d’indurli ad imporre alle figlie la ritrattazione e convincere gli investigatori dell’inattendibilità delle minori. Per tali condotte l’uomo è indagato anche per intralcio alla giustizia”.