Venticinque chili di droga in casa, arrestato

CHIETI, 23 settembre – Un uomo di 49 anni è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti.

L’arresto è avvenuto a Pescara dove il 49enne vive in un appartamento in affitto all’interno del quale i poliziotti hanno trovato due borsoni in tela contenenti 12 buste termosaldate di marijuana per un peso complessivo di circa 13 chilogrammi, insieme a 24 involucri sottovuoto di hashish del peso complessivo di 12 chilogrammi, oltre a due bilancini di precisione e la somma in contante di 1900 euro: tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari