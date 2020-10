Villetta Barrea, incidente a cavallo: feriti uomo e bimba

VILLETTA BARREA, 10 ottobre – Incidente a cavallo per un uomo, di 43 anni ed una bambina, di sette anni, a Villetta Barrea. I due percorrevano un sentiero, ognuno in sella al proprio cavallo, quando l’uomo è stato sbalzato finendo contro l’altro cavallo, sul quale cavalcava la bambina. L’uomo, per le gravi ferite e contusioni riportate, è stato trasportato in elicottero nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e poi trasferito a Pescara. Mentre la bambina, urtata è caduta anche lei, senza però riportare conseguenze preoccupanti ed ora è ricoverata nell’ospedale di Sulmona.