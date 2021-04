Vino online, gli acquisti sul web crescono: gli ultimi dati

Attualmente gli italiani amano il web, e utilizzano questo canale per comprare di tutto e di più, specialmente in seguito alla pandemia e alla necessità di restare a casa. La rete diventa dunque un vero e proprio centro commerciale digitale, dove è possibile reperire qualsiasi prodotto, dai vestiti fino ad arrivare agli elettrodomestici. Eppure c’è un settore che spicca sopra tutti gli altri, e si tratta del food & grocery, con un aumento di acquisti online superiore al 40% negli ultimi 12 mesi. Anche il vino si iscrive nella lista dei grandi protagonisti di questa scalata al vertice, mettendo a registro dei dati davvero interessanti, che richiedono un approfondimento.

I numeri del mercato del vino online in Italia

Il mercato del vino online ha spiccato il volo, e lo dimostrano i dati pubblicati dal Wine Monitor di Nomisma. Stando al report, ad oggi il 27% degli appassionati acquista le proprie bottiglie approfittando degli e-commerce di settore, come nel caso dell’enoteca Tannico ad esempio, dove si trovano alcune delle etichette più famose e pregiate. In secondo luogo, sempre secondo la ricerca di Nomisma, il giro d’affari del vino online avrebbe raggiunto un valore superiore ai 200 milioni di euro nel 2020, segnando dunque un record davvero clamoroso. In realtà si tratta soltanto della prima pietra di un muro che non potrà che crescere in futuro, come fra l’altro sottolineano gli esperti del settore. Anche perché, stando al Wine Monitor, il 24% dei compratori di vino online continuerà ad utilizzare questo canale per i propri acquisti.

Le prospettive future e i vantaggi di questo canale

Come anticipato poco sopra, il futuro del mercato del vino online è roseo, e può contare su previsioni particolarmente positive. Si pensa infatti che il successo delle vendite di vino su Internet continuerà anche quando la pandemia si sarà arrestata. Certo, è chiaro che non sarà possibile mantenere i ritmi che hanno segnato la scalata al vertice nel 2020, però le vendite si attesteranno comunque su un livello superiore al periodo pre-pandemia. Si tratta quindi di una notizia ottima, sia per gli appassionati di vini, sia per quelle aziende che hanno deciso di investire nel web e nel digitale. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, considerando che il web propone tantissimi vantaggi ad entrambe. Chi compra online può farlo in tutta comodità restando a casa, oppure in mobilità utilizzando il proprio smartphone. E le aziende, vendendo online, risparmiano su alcuni costi e dunque possono proporre dei prezzi più competitivi, se messi a confronto con quelli degli shop fisici.

In conclusione, il successo del vino online continuerà anche dopo l’emergenza sanitaria, perché offre dei vantaggi che oramai sono entrati nel cuore di tutti gli appassionati.