Violazioni alle normative anti-Covid: chiusura temporanea per tre attività della costa teramana

ALBA ADRIATICA, 7 marzo – Nell’ambito delle attività di controllo per il rispetto delle normative anti Covid i carabinieri di Alba Adriatica hanno disposto la chiusura temporanea di alcuni locali.

Il provvedimento ha riguardato in particolare un ristorante di Villa Rosa all’interno del quale erano presenti, a cena, più persone che stavano festeggiando un compleanno; un bar di Alba Adriatica, all interno del quale c’erano più avventori che consumavano sul posto; una palestra di Sant’ Egidio all’interno della quale c’erano più persone intente ad allenarsi. Sono comunque in corso accertamenti finalizzati a verificare se questi ultimi fossero autorizzati secondo le norme vigenti.

Nell’ occasione i militari hanno contestato al responsabile l’omesso utilizzo dei dispositivi di protezione e la mancata rilevazione della temperatura corporea ai presenti.