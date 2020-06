Violenti temporali in Abruzzo, a Pescara la grandine fa paura

PESCARA, 10 giugno – Violenti temporali in diverse zone d’Abruzzo, dall’alta valle dell’Aterno a Pescara e Montesilvano. Le precipitazioni sono state localizzate e circoscritte, con il risultato che in zone a pochi chilometri da quelle in cui era in atto un nubifragio continuava a splendere il sole. Violenta grandinata a Pescara e Montesilvano, soprattutto sulla fascia costiera. Molti cittadini, memori di quanto accaduto il 10 luglio scorso, quando chicchi di grandine grandi come arance provocarono feriti e danneggiarono auto, si sono precipitati in strada per coprire i propri veicoli alla meglio.