Violenza sessuale al Comune di Montesilvano: condannato ex dirigente

MONTESILVANO, 25 FEB – Condannato a un anno e 8 mesi di reclusione, per violenza sessuale, l’ex dirigente del Comune di Montesilvano Costantino Di Donato. L’imputato è stato anche condannato all’interdizione dai pubblici uffici per un anno e ad un risarcimento di 5mila euro. Il pm Andrea Papalia aveva chiesto una condanna a 4 anni e 4 mesi.

I fatti si svolsero il 13 febbraio del 2016, quando la vittima entrò nell’ufficio di Di Donato, a Palazzo Baldoni, per discutere della possibilità di ottenere un lavoro e una volta entrata nella stanza venne molestata. L’ex dirigente, poi licenziato, costrinse la donna a subire atti sessuali “mediante violenze e minacce”. In particolare, come ricostruito dall’accusa, “la tenne con forza per le braccia, baciandola sulle labbra contro la sua volontà e palpeggiandole il seno e le gambe”.

Fu l’ex sindaco Francesco Maragno a preallertare i carabinieri e a recarsi in Comune insieme a due vigili urbani, trovando l’imputato con i pantaloni slacciati e la donna, imbarazzata, che tentava di ricomporsi.