Pescara, sequestrati migliaia di capi d’abbigliamento contraffatti: tre denunce

PESCARA, 21 giugno – La Guardia di Finanza di Pescara, nel corso del fine settimana, ha sequestrato migliaia di capi di abbigliamento contraffatti ed accessori, denunciando tre cittadini extracomunitari.

In particolare le fiamme gialle hanno eseguito due sequestri a Pescara: il primo presso un esercizio commerciale gestito da un cittadino straniero, dedito alla vendita all’ingrosso e dettaglio di abbigliamento per bambini, trovato in possesso di circa 300 articoli, tra t-shirt, vestitini, canotte e pantaloncini per bambini, con i loghi contraffatti di personaggi televisivi o legati al mondo del gaming, molto in voga tra gli adolescenti.

Nel corso di una seconda operazione è stato invece intercettato un cittadino senegalese che aveva appena ritirato da un corriere un pacco sospetto, proveniente dalla Turchia, all’interno del quale sono stati rinvenuti un centinaio di capi di abbigliamento contraffatti. L’attività, estesa all’abitazione dell’extracomunitario, ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 4.500 articoli recanti marchi contraffatti delle più note griffe nazionali ed internazionali del mondo della moda.