Covid, in Abruzzo 3.167 nuovi casi: mai così tanti da inizio pandemia

PESCARA, 30 dicembre – Sono 3.167 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. E’ il dato più alto mai registrato dall’inizio della pandemia. Fino ad ora il record era di 939 nuovi casi, il 14 novembre 2020. Il totale odierno comprende anche 1.781 nuovi positivi accertati esclusivamente attraverso test antigenico rapido, come disposto dalla circolare di ieri del Dipartimento regionale Sanità. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (6.966) e test antigenici (29.600) è pari all’8,66%. Si registrano quattro decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 2.638. In lieve calo i ricoveri.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 100 anni. Gli attualmente positivi sono 12.714 (+2.301): 168 pazienti (-4) sono ricoverati in ospedale in area medica e 21 (-3) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 12.525 (+2308) sono in isolamento domiciliare. I quattro decessi riguardano persone di età compresa tra 59 e 91 anni, una in provincia di Chieti, due in provincia di Pescara e una in provincia di Teramo. I guariti sono 86.448 (+862).

L’incremento più consistente di nuovi casi si registra in provincia di Chieti (+859), seguita dal Teramano (+792), dal Pescarese (+730) e dall’Aquilano (+597). A questi numeri si aggiungono 88 nuovi positivi residenti fuori regione e 101 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Le località con più nuovi casi sono Pescara (283) e L’Aquila (233). Il totale regionale supera quota centomila e arriva a 101.800.