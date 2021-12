Magnificat Hotel & Resort: una Spa con centro benessere in Abruzzo

PESCARA, 7 dicembre – Il Magnificat Hotel & Resort è un piccolo angolo di paradiso immerso tra i vigneti abruzzesi ma a pochi chilometri dalla costa. La struttura si trova nei pressi dell’incantevole borgo di Canosa Sannita, in provincia di Chieti.

La sua posizione lo rende la scelta ideale per tutti coloro che desiderano scoprire la ricchezza territoriale dell’Abruzzo e, allo stesso tempo, conoscere il suo bagaglio storico e architettonico.

Inoltre si pone come la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di una vacanza in cui è possibile coniugare la curiosità, e la voglia di scoperta, con la necessità di trascorrere qualche giorno di relax lontani dallo stress quotidiano.

Il Magnificat hotel infatti si distingue per dal suo Centro benessere che si conferma tra i migliori della regione.

Spa e benessere: percorsi per il corpo e per la mente

La Spa del Magnificat Hotel in Abruzzo è il luogo ideale in cui abbandonare le emozioni negative e lasciarsi andare a sensazioni di assoluto relax.

Sono disponibili diversi trattamenti ma tutti con un obiettivo comune: il benessere psico-fisico dei suoi ospiti.

L’unica regola è affidarsi ai professionisti della Spa e lasciarsi guidare verso un nuovo equilibrio per il corpo e la mente.

Per i dolori alla schiena e al collo è possibile scegliere il massaggio decontratturante che attraverso pressioni e tocchi energici stimola i tessuti fino a sciogliere le tensioni muscolari.

Se invece si desidera stimolare il sistema circolatorio si può scegliere il massaggio linfodrenante che grazie a particolari tecniche di manipolazione favorisce l’eliminazione dei ristagni liquidi.

Questa tipologia di massaggi è l’ideale non solo per stimolare la circolazione linfatica ma anche per contrastare gli inestetismi della cellulite e avere una pelle più sana e tonica.

I servizi del Magnificat Hotel, inoltre, dispongono anche di particolari pacchetti dedicati agli sportivi. Il massaggio sportivo può essere effettuato sia prima, per preparare il corpo e prevenire potenziali lesioni durante la performance atletica, che dopo la gara, per curare gli infortuni e rigenerarsi dagli sforzi muscolari.

Infine le donne in stato di attesa possono usufruire di un particolare massaggio per la gravidanza rivolti ad allievare dolori muscolari, problemi di circolazione, e i disturbi legati all’ansia che possono emergere durante il periodo della gestazione.

Sauna a igloo immersa tra i vigneti

Oltre che per l’eccellenza dei servizi del suo Centro benessere, il Magnificat si distingue per l’originalità della sua Sauna a igloo.

Si tratta di una struttura situata tra gli oliveti, che circondano l’Hotel, e dotata di una parete in vetro che permette di ammirare il paesaggio durante il trattamento.

Non una semplice sauna, quindi, ma un’esperienza suggestiva in cui è possibile instaurare un contatto intenso con la natura mentre si sfruttano i benefici dei suoi vapori.

Gli effetti curativi della sauna, del resto, hanno consacrato la sua lunga tradizione tramandata nei secoli.

La sauna infatti si è confermata come una delle armi migliori per l’eliminazione delle tossine, la cura del sistema cardiovascolare, la purificazione della pelle e la lotta alle conseguenze dello stress come l’insonnia e l’ansia.

Camera matrimoniale con terrazzo: Jacuzzi privata e aperitivo in una splendida cornice rurale

Per chi invece desidera una dimensione di assoluta privacy il Magnificat Hotel dispone di una bellissima camera matrimoniale con Jacuzzi sul terrazzo.

La camera, arredata con particolare cura nei dettagli, offre tutti i comfort e l’opportunità di godere dei benefici dell’idromassaggio immersi nella quiete e nell’atmosfera speziata dei vigneti abruzzesi.

Per gli ospiti è prevista una dolce accoglienza, grazie a una selezione di cioccolatini realizzati dallo Chef con esperienza, dedizione e passione per il cioccolato.

Oltre ai cioccolatini è previsto anche il servizio in camera di un aperitivo con alcune delle specialità del ristorante del Magnificat che ha fatto dell’incontro tra ricerca del gusto e salute il suo punto di forza.

Tutte le sue pietanze infatti sono prodotte con materie prime eccellenti e 100% biologiche nate dall’amore e dalla tutela dell’ambiente.

Il Magnificat Hotel & Resort, del resto, è un luogo che nasce dall’amore per l’Abruzzo e che ogni giorno si dedica con la stessa dedizione ai suoi ospiti per un’esperienza di pace interiore e intimità con il territorio.