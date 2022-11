Energia elettrica: come trovare tariffe vantaggiose contro il caro bollette

PESCARA, 26 novembre – Da quando il caro energia ha fatto sentire i suoi effetti nel quotidiano, migliaia di italiani si sono ritrovati a dover ripensare le loro abitudini di consumo. L’aumento dei costi per la luce ha reso le bollette più salate, impattando sulle tasche dei consumatori in maniera piuttosto significativa.

Tuttavia, proprio a fronte dei numerosi rincari, in molti si sono messi alla ricerca di opportunità che consentano di risparmiare sui costi dell’energia elettrica, guardando in particolare ai fornitori del mercato libero.

Rispetto al servizio di maggior tutela, infatti, si tratta di un mercato in cui vige la libera concorrenza, un aspetto che permette alle compagnie di formulare offerte competitive. In particolare, i fornitori hanno la possibilità di stabilire liberamente il prezzo della componente della materia energia, che invece nel mercato tutelato viene stabilito ogni mese dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Tra le tariffe elettriche più vantaggiose attualmente disponibili sul mercato libero è possibile annoverare quelle di Pulsee, digital energy company che mette a disposizione offerte luce attivabili online, senza clausole e costi nascosti, personalizzabili attraverso l’integrazione di diversi servizi aggiuntivi.

Da Luce RELAX a Luce PER TE: tutte le offerte di Pulsee

Nel dettaglio, attualmente Pulsee mette a disposizione due offerte per la fornitura della sola energia elettrica, Luce RELAX e Luce PER TE.

Nel caso di Luce RELAX è possibile usufruire di una tariffa monoraria, in cui il costo della componente energia rimane invariato per tutto l’arco della giornata. Si tratta, quindi, di una soluzione particolarmente indicata qualora si trascorra molto tempo in casa, si lavori da remoto o non si possa fare a meno di avviare gli elettrodomestici ad alto consumo durante le ore diurne.

Luce PER TE invece è un’offerta con tariffa bioraria, in cui il prezzo della materia energia varia. In particolare, è possibile usufruire di maggiore convenienza dal lunedì al venerdì nelle ore serali e notturne, nonché nel fine settimana e nei festivi.

Per questa sua peculiarità, risulta la soluzione ideale per tutti coloro che, per motivi di lavoro o studio, tendano a trascorrere gran parte della giornata fuori casa: dalle famiglie con ragazzi che si dedicano al gaming serale a chi utilizza gli elettrodomestici prevalentemente di sera o nei week end, passando per chi ama trascorrere il tempo libero su internet o alla tv nei fine settimana o di sera.

Pulsee: dall’energia pulita ai servizi aggiuntivi

Oltre alla possibilità di scegliere la tariffa più in linea con il proprio fabbisogno, Pulsee permette di beneficiare di offerte luce a basso impatto ambientale. Difatti, grazie a una governance attenta all’ambiente, da sempre impegnata a ridurre l’effetto che i comportamenti umani hanno sul pianeta, le offerte sottoscritte dal sito della energy company includono già la fornitura dell’energia elettrica prodotta da fonti al 100% rinnovabili.

Allo stesso tempo, con Pulsee è possibile avvalersi di ulteriori servizi aggiuntivi, come per esempio Zero Carbon Footprint, il monitoraggio dei consumi quotidiani, che aiuta a tenere traccia del quantitativo di CO2 immesso nell’ambiente e a esortare i consumatori a essere più consapevoli in tema di inquinamento e consumi.

Il servizio permette inoltre di certificare le buone abitudini degli utenti tramite l’acquisto di attestati di riduzione delle emissioni, con i quali vengono finanziati progetti per l’energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo.