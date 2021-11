Popoli, cadavere sulle rive del fiume: è omicidio

POPOLI, 25 novembre – Un uomo di 54 anni è stato trovato morto a Popoli, sulle sponde del fiume Pescara, in contrada Decontra. Ad avvistare il corpo, con una vistosa ferita alla testa, è stato un residente che passeggiava con il cane. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Popoli che stanno eseguendo i rilievi. Dalle prime ipotesi sembrerebbe trattarsi di omicidio.

L’abitazione dell’uomo, che viveva solo, si trova poco distante dal luogo del ritrovamento. Accanto al corpo senza vita è stata trovata una carriola, usata probabilmente per trasportarlo. L’ipotesi è che il 54enne sia morto altrove e che poi il cadavere sia stato trasportato sul greto del fiume, parzialmente in acqua, tra la vegetazione, forse con l’intento di nasconderlo. Per gli investigatori non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di un omicidio; sono state riscontrate lesioni probabilmente provocate da un corpo contundente. Sul posto sono in corso gli accertamenti del medico legale, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri del Reparto Operativo del Comando provinciale di Pescara, diretti dal colonnello Gaetano La Rocca. I militari sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e stanno ascoltando alcune persone.